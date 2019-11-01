SSJ-100 с отказавшим двигателем благополучно приземлился в аэропорту Тюмени

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Ямал" благополучно совершил посадку в аэропорту Тюмени с отказавшим левым двигателем. Об этом ТАСС сообщили в авиационных службах.

"Самолет Superjet приземлился в аэропорту Тюмени. Посадка прошла в штатном режиме. Пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что из-за отказа двигателя самолет встречали на полосе представители экстренных служб.

В ГУ МЧС по региону уточнили, что пассажиры в помощи не нуждаются. "МЧС покидает аэропорт. Самолет благополучно сел. Пассажиры в помощи не нуждаются", - сказал собеседник агентства.

У самолета, который совершал рейс Тюмень - Санкт-Петербург, по данным авиакомпании, отказал левый двигатель из-за попадания в него птицы при взлете. На борту находились 80 пассажиров и шесть членов экипажа.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе авиаперевозчика, пассажиры улетят резервным бортом. "Пассажиры пересядут на резервное воздушное судно и полетят", - сказал собеседник агентства.

По данным источника ТАСС в экстренных службах, самолет с бортовым номером RA-89081 был произведен в апреле 2017 года.