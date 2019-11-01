В авиакомпании "Ямал" назвали причину отказа двигателя SSJ-100

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Причиной отказа левого двигателя SSJ-100 авиакомпании "Ямал", который совершил благополучную посадку в аэропорту Тюмени, стало попадание птицы в него после взлета, сообщили ТАСС в пресс-службе авиаперевозчика.

Нештатная ситуация на борту SSJ-100 в небе над Тюменью. Главное

"Птица попала [в двигатель]", - сказал собеседник агентства.

На борту находились 80 пассажиров и шесть членов экипажа, самолет выполнял рейс Тюмень - Санкт-Петербург. По данным ГУ МЧС по региону, пассажиры не нуждаются в медпомощи, они вылетят в Петербург резервным бортом.

По данным источника ТАСС в экстренных службах, самолет с бортовым номером RA-89081 был произведен в апреле 2017 года.