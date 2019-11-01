В Адыгее пресекли попытку взыскать с предприятия 85 млн рублей по фиктивным документам

МАЙКОП, 1 ноября. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ России по Республике Адыгея предотвратили попытку взыскать 85,3 млн рублей у промышленного предприятия республики по фиктивным документам, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе ведомства.

"Выходец с Ближнего Востока подал в Арбитражный суд республики фиктивные документы, пытаясь взыскать в пользу турецкой компании "Марковеетси" якобы задолженности по договору поставки продукции с завода "Зарем П". Сумма взыскиваемых средств превышала 85,3 млн рублей. Возбуждено дело", - сказали в пресс-службе.

Уголовное дело в отношении иностранного гражданина возбуждено по ч. 1 ст. 303 УК РФ ("Фальсификация доказательств по гражданскому, административному делу лицом, участвующим в деле"). Максимальная санкция по этой статье - штраф до 300 тыс. рублей либо исправительные работы сроком до двух лет, либо арест на срок до четырех месяцев, пояснили в пресс-службе.

Завод "Зарем П" более 20 лет производит алюминиевую продукцию и является одним из бюджетообразующих промышленных предприятий республики. В 2015 году он открыл производство в городе Майкопе.