Источник: отказа в работе двигателя севшего в Тюмени SSJ-100 не было

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Отказа в работе двигателя у SSJ-100 не было, пилоты перевели его на режим "малого газа". Об этом ТАСС сообщил источник.

"Отказа двигателя не было, пилоты его не отключали, а поставили на "малый газ" по показателям системы и совершили сертифицированную для SSJ-100 посадку с одним двигателем", - сказал он, отметив, что "посадка с одним двигателем предусмотрена сертификацией самолета и является штатной".

Причиной ЧП стало попадание птицы в двигатель самолета после взлета, сообщили ТАСС в пресс-службе авиаперевозчика.

На борту лайнера находились 80 пассажиров и шесть членов экипажа, самолет выполнял рейс Тюмень - Санкт-Петербург. По данным МЧС по региону, пассажиры не нуждаются в медпомощи, они вылетят в Петербург резервным бортом.

По данным источника ТАСС в экстренных службах, самолет с бортовым номером RA-89081 был произведен в апреле 2017 года.