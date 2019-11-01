Пассажир аварийно севшего в Тюмени SSJ-100 рассказал о действиях экипажа

ТЮМЕНЬ, 1 ноября. /ТАСС/. Экипаж самолета SSJ-100 авиакомпании "Ямал", который в пятницу вечером аварийно сел в аэропорту "Рощино" в Тюмени, грамотно сработал во время ЧП, на борту все вели себя спокойно, рассказал ТАСС один из пассажиров Андрей Макаров.
"Все реагировали спокойно. <...> Очень грамотно стюардессы отработали, при посадке дали все инструкции, командир экипажа давал рекомендации <…>. Командир сказал, что мы вырабатываем топливо и возвращаемся в "Рощино". Языков пламени мы не видели", - сказал он.
По его словам, при взлете пассажиры сразу же почувствовали толчки. "При разгоне, при отрыве самолета от полосы сразу же почувствовали толчки. <...> Такое повторялось несколько раз, пять-шесть. Самолет набирал высоту и тут же тормозил. Потом мы поняли, что он перестал набирать высоту, прекратились эти толчки", - сообщил пассажир.
Макаров добавил, что они с дочерью решили отказаться от дальнейшего полета. "Дочка - болельщица "Зенита". Мы летели на матч "Зенита" с ЦСКА. Не будем испытывать больше судьбу, посмотрим по телевизору", - сказал он.
Как сообщили в справочной тюменского аэропорта Рощино, продолжать полет отказались семь пассажиров. Сейчас все пассажиры покинули самолет и находятся в здании аэропорта, где некоторых встречают родственники.
О ситуации с обратным рейсом
Как следует из данных онлайн-табло петербургского аэропорта Пулково, обратный вылет самолета авиакомпании "Ямал" из Санкт-Петербурга в Тюмень задержится более чем на три часа из-за ЧП с лайнером Sukhoi Superjet-100 в небе над аэропортом Тюмени. "Статус рейса - задержан, вылет - 23:30 мск", - говорится в данных табло.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе управляющей петербургским аэропортом компании "Воздушные ворота Северной столицы", прибудет самолет в Пулково в 22:30 мск. "Прибытие самолета к нам ожидается в 22:30 мск", - сказали в пресс-службе.
Согласно онлайн-табло петербургского аэропорта Пулково, изначально рейс YC 811 должен был прилететь в Петербург в 20:05 мск, обратный рейс YC 812 должен был отправиться в 21:15 мск.