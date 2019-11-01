Пассажир аварийно севшего в Тюмени SSJ-100 рассказал о действиях экипажа

"Все реагировали спокойно. <...> Очень грамотно стюардессы отработали, при посадке дали все инструкции, командир экипажа давал рекомендации <…>. Командир сказал, что мы вырабатываем топливо и возвращаемся в "Рощино". Языков пламени мы не видели", - сказал он.

ТЮМЕНЬ, 1 ноября. /ТАСС/. Экипаж самолета SSJ-100 авиакомпании "Ямал", который в пятницу вечером аварийно сел в аэропорту "Рощино" в Тюмени, грамотно сработал во время ЧП, на борту все вели себя спокойно, рассказал ТАСС один из пассажиров Андрей Макаров.

По его словам, при взлете пассажиры сразу же почувствовали толчки. "При разгоне, при отрыве самолета от полосы сразу же почувствовали толчки. <...> Такое повторялось несколько раз, пять-шесть. Самолет набирал высоту и тут же тормозил. Потом мы поняли, что он перестал набирать высоту, прекратились эти толчки", - сообщил пассажир.

Макаров добавил, что они с дочерью решили отказаться от дальнейшего полета. "Дочка - болельщица "Зенита". Мы летели на матч "Зенита" с ЦСКА. Не будем испытывать больше судьбу, посмотрим по телевизору", - сказал он.

Как сообщили в справочной тюменского аэропорта Рощино, продолжать полет отказались семь пассажиров. Сейчас все пассажиры покинули самолет и находятся в здании аэропорта, где некоторых встречают родственники.

О ситуации с обратным рейсом

Как следует из данных онлайн-табло петербургского аэропорта Пулково, обратный вылет самолета авиакомпании "Ямал" из Санкт-Петербурга в Тюмень задержится более чем на три часа из-за ЧП с лайнером Sukhoi Superjet-100 в небе над аэропортом Тюмени. "Статус рейса - задержан, вылет - 23:30 мск", - говорится в данных табло.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе управляющей петербургским аэропортом компании "Воздушные ворота Северной столицы", прибудет самолет в Пулково в 22:30 мск. "Прибытие самолета к нам ожидается в 22:30 мск", - сказали в пресс-службе.

Согласно онлайн-табло петербургского аэропорта Пулково, изначально рейс YC 811 должен был прилететь в Петербург в 20:05 мск, обратный рейс YC 812 должен был отправиться в 21:15 мск.