Экс-главврача Владимирской областной больницы арестовали по делу о растрате 20 млн рублей

ВЛАДИМИР, 1 ноября. /ТАСС/. Октябрьский районный суд города Владимира на один месяц арестовал бывшего главного врача областной клинической больницы Любовь Быкову, подозреваемую в растрате 20 млн рублей. Об этом в пятницу сообщила журналистам пресс-служба суда.

"Постановлениями Октябрьского районного суда города Владимира от 1 ноября 2019 года в отношении Быковой Л. В. избрана мера пресечения в виде заключения под стражей на срок 1 месяц, то есть по 29 ноября 2019 года включительно", - говорится на официальном сайте суда.

Также суд отправил под домашний арест на два месяца еще двух фигурантов уголовного дела - учредителя ООО "Медика-Профи" Наталью Дутову и директора этой организации Марину Тайгунову.

По версии следователей, Быкова в 2019 году при пособничестве Дутовой и Тайгуновой провела закупку медицинского оборудования по завышенной цене, в результате бюджету Владимирской области причинен ущерб в размере не менее 20 млн рублей. Техника приобреталась в рамках национального проекта "Здравоохранение" и регионального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями".

В среду, 30 октября, пресс-служба администрации региона сообщила о прекращении трудового договора с Быковой. В этот же день СК возбудил уголовное дело ч. 4 ст. 160 УК РФ "Присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере".