В Туле опрокинулся микроавтобус с пассажирами

ТУЛА, 1 ноября. /ТАСС/. Рейсовый микроавтобус опрокинулся в Туле вечером в пятницу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

"Информация об аварии на Алексинском шоссе Тулы поступила около 20:20 мск. Опрокинулся пассажирский микроавтобус, следовавший по внутригородскому маршруту, в результате пострадали три человека - водитель и два пассажира, информация об их состоянии и общее число пассажиров сейчас уточняются", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, водитель микроавтобуса не справился с управлением. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа.