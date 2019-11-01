Обнаруженные в грузовике в Эссексе погибшие мигранты были гражданами Вьетнама

ТАСС, 1 ноября. Британская полиция заявила, что все обнаруженные в прицепе грузовика в графстве Эссекс 23 октября мигранты были гражданами Вьетнама. Об этом сообщил помощник начальника полиции Эссекса Тим Смит.

"В настоящий момент мы считаем, что все жертвы были гражданами Вьетнама, и мы находимся в контакте с вьетнамским правительством", - говорится в его заявлении, опубликованном на сайте полиции. По словам Смита, полиции удалось установить родственников некоторых погибших в Эссексе. Правоохранительные органы также сообщили, что пока не могут раскрыть личности мигрантов в интересах следствия.