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Обнаруженные в грузовике в Эссексе погибшие мигранты были гражданами Вьетнама

Правоохранительные органы пока не могут раскрыть их личности в интересах следствия

ТАСС, 1 ноября. Британская полиция заявила, что все обнаруженные в прицепе грузовика в графстве Эссекс 23 октября мигранты были гражданами Вьетнама. Об этом сообщил помощник начальника полиции Эссекса Тим Смит.

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"В настоящий момент мы считаем, что все жертвы были гражданами Вьетнама, и мы находимся в контакте с вьетнамским правительством", - говорится в его заявлении, опубликованном на сайте полиции. По словам Смита, полиции удалось установить родственников некоторых погибших в Эссексе. Правоохранительные органы также сообщили, что пока не могут раскрыть личности мигрантов в интересах следствия.

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ВеликобританияВьетнам
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