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Двое погибли, один пропал без вести в результате взрыва на танкере в Находке

На судне находились девять членов экипажа
Описание
© Петр Ковалев/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 2 ноября. /ТАСС/. Два человека погибли, один пропал без вести при взрыве на танкере "Залив Америка" в Находке. Об этом сообщили ТАСС в субботу в аварийно-спасательном подразделении порта Находка.

"На танкере "Залив Америка" в Находке произошел хлопок, два человека погибли, еще одного члена экипажа ищут", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, на судне были девять членов экипажа. В район происшествия отправлены два спасательных буксира, готовятся к отправке водолазы для поиска пропавшего моряка. По предварительной информации, пожара на судне нет.

Нефтеналивной танкер "Залив Америка", по данным сайта "Водный транспорт", спущен на воду в 1989 году, имеет двойной корпус, дедвейт - 3300 мт, предназначен для перевозки любого вида нефтепродуктов, район плавания неограничен. Порт приписки - Находка, владелец - компания "Наяда".

ООО "Наяда" предоставляет услуги по бункеровке судов в портах Дальневосточного региона, а также осуществляет перевозку наливных грузов внутри страны и за границу. Флот компании "Наяда" включает шесть танкеров-бункеровщиков, суммарный дедвейт которых составляет около 44 000 мт, и три буксира.

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РоссияПриморский край
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