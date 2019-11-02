Следователи назвали причину ЧП на танкере в Находке

ВЛАДИВОСТОК, 2 ноября. /ТАСС/. Газовоздушная смесь взорвалась в субботу на танкере "Залив Америка" в Находке, считают следователи Дальневосточного следственного управления на транспорте СКР. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации судна.

В субботу утром в морской Спасательно-координационный центр во Владивостоке поступило сообщение о хлопке на танкере "Залив Америка". По данным спасателей, на борту было девять человек, два человека погибли, еще один считается пропавшим без вести. Его поиски в настоящее время ведут спасатели.

"В Приморье по факту происшествия с танкером возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности эксплуатации и движения морского транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц"). По версии следствия, на танкере произошел хлопок газовоздушной смеси. Горения не наблюдалось", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Следователи проводят осмотр места происшествия, производится допрос свидетелей и очевидцев случившегося, назначены судебные экспертизы, изымается техническая документация на судно, выполняются иные следственные и процессуальные действия.

Судно проследует к причалу своим ходом

Представитель компании "Наяда", владеющей судном, сообщил в свою очередь, что танкер проследует к порту Находка своим ходом. "Сразу могу сказать, что пожара на судне нет, оно на плаву, может самостоятельно передвигаться. Судно проследует своим ходом к причалу. Сейчас решается вопрос, до какого причала находкинского порта оно дойдет, чтобы определить причину, оценить ущерб и определиться с дальнейшей работой. Возможно, придется кое-какие ремонтные работы провести", - сказал представитель компании.

По его словам, все члены команды танкера были застрахованы. "Мы страховую компанию уже уведомили о том, что у нас было такое событие. Что касается дальнейших действий, как только будет вся необходимая информация собрана, компания вынесет решение, которое должно быть [об оказании помощи семьям погибших]", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что в момент происшествия на судне не было груза, оно было защищено от остатков нефтепродуктов, в Находке находилось в ожидании погрузки. По данным собеседника, судно построили в 1989 году в Дании, компании "Наяда" оно принадлежит с 2011 года.

Нефтеналивной танкер "Залив Америка", по данным сайта "Водный транспорт", спущен на воду в 1989 году, имеет двойной корпус, дедвейт - 3300 мт, предназначен для перевозки любого вида нефтепродуктов, район плавания неограничен. Порт приписки - Находка, владелец - компания "Наяда".

ООО "Наяда" предоставляет услуги по бункеровке судов в портах Дальневосточного региона, а также осуществляет перевозку наливных грузов внутри страны и за границу. Флот компании "Наяда" включает шесть танкеров-бункеровщиков, суммарный дедвейт которых составляет около 44 000 мт, и три буксира.

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