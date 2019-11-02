Разлива нефтепродуктов при ЧП на танкере в Находке не произошло

ВЛАДИВОСТОК, 2 ноября. /ТАСС/. Разлива нефтепродуктов в результате взрыва на танкере "Залив Америка" в Находке не произошло. Об этом сообщается в субботу на сайте Дальневосточной транспортной прокуратуры.

В субботу в морской Спасательно-координационный центр во Владивостоке поступило сообщение о ЧП на танкере. В Дальневосточном следственном управлении на транспорте СК считают, что произошел взрыв газовоздушной смеси.

"Угрозы затопления судну нет, разлива нефтепродуктов не допущено. Находкинская транспортная прокуратура с привлечением контролирующих органов организовала проверку по факту произошедшего", - говорится в сообщении.

По данным спасателей, на борту было девять человек, двое погибли, еще один считается пропавшим без вести. Его поиски ведут спасатели. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации морского транспорта.

Район плавания танкера не ограничен, его дедвейт - 3300 мт, порт приписки Находка, принадлежит ООО "Наяда" - компании, занимающейся бункеровкой в портах Дальневосточного региона и транспортировкой наливных грузов внутри страны и за границу.

Как сообщил ТАСС представитель "Наяды", "пожара на судне нет, оно на плаву". "Судно проследует своим ходом к причалу. Сейчас решается вопрос, до какого причала находкинского порта оно дойдет, чтобы определить причину, оценить ущерб и определиться с дальнейшей работой. Возможно, придется кое-какие ремонтные работы провести", - сказал он.