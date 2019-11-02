Взрыв на танкере в Находке. Главное

На танкере "Залив Америка" в Находке произошел взрыв. Три человека погибли.

Всего на борту было девять человек.

человек. По предварительной информации, пожара на судне нет .

на судне . По версии следствия, на судне взорвалась газовоздушная смесь .

. В пресс-службе Федерального агентства морского и речного транспорта сообщили, что на танкере поврежден кабель-трасса, якорные устройства находятся в нерабочем состоянии.

кабель-трасса, якорные устройства находятся в нерабочем состоянии. В Дальневосточной транспортной прокуратуре заявили, что разлива нефтепродуктов не произошло . Ведомство организовало проверку по факту ЧП.

. Ведомство организовало по факту ЧП. В компании "Наяда", владеющей судном, рассказали, что в момент происшествия на нем не было груза , оно было защищено от остатков нефтепродуктов.

, оно было защищено от остатков нефтепродуктов. В район происшествия отправлены два спасательных буксира .

. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности эксплуатации и движения морского транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц").