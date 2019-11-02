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Взрыв на танкере в Находке. Главное

© Юрий Смитюк/ТАСС, архив

На танкере "Залив Америка" в Находке произошел взрыв. Три человека погибли.

  • Всего на борту было девять человек.
  • По предварительной информации, пожара на судне нет.
  • По версии следствия, на судне взорвалась газовоздушная смесь.
  • В пресс-службе Федерального агентства морского и речного транспорта сообщили, что на танкере поврежден кабель-трасса, якорные устройства находятся в нерабочем состоянии.
  • В Дальневосточной транспортной прокуратуре заявили, что разлива нефтепродуктов не произошло. Ведомство организовало проверку по факту ЧП.
  • В компании "Наяда", владеющей судном, рассказали, что в момент происшествия на нем не было груза, оно было защищено от остатков нефтепродуктов.
  • В район происшествия отправлены два спасательных буксира.
  • По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности эксплуатации и движения морского транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц").
Теги
РоссияПриморский край
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