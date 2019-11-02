Взрыв на танкере в Находке. Главное

На танкере "Залив Америка" в Находке произошел взрыв. Три человека погибли.
- Всего на борту было девять человек.
- По предварительной информации, пожара на судне нет.
- По версии следствия, на судне взорвалась газовоздушная смесь.
- В пресс-службе Федерального агентства морского и речного транспорта сообщили, что на танкере поврежден кабель-трасса, якорные устройства находятся в нерабочем состоянии.
- В Дальневосточной транспортной прокуратуре заявили, что разлива нефтепродуктов не произошло. Ведомство организовало проверку по факту ЧП.
- В компании "Наяда", владеющей судном, рассказали, что в момент происшествия на нем не было груза, оно было защищено от остатков нефтепродуктов.
- В район происшествия отправлены два спасательных буксира.
- По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности эксплуатации и движения морского транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц").