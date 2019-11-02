В Росморречфлоте подтвердили гибель третьего члена экипажа танкера "Залив Америка"

ВЛАДИВОСТОК, 2 ноября. /ТАСС/. Третий член экипажа погиб при ЧП на танкере "Залив Америка" в Находке, сообщили ТАСС в пресс-службе Федерального агентства морского и речного транспорта.

"Два тела подняты, один утонул на глазах у экипажа", - сказали в пресс-службе. Поиски тела третьего члена экипажа продолжаются, погодные условия в районе Находки позволяют проводить поисковые работы, добавил собеседник агентства.

Там также сообщили, что на танкере повреждены кабель-трасса и якорные устройства. "На танкере поврежден кабель-трасса, якорные устройства в нерабочем состоянии, при этом следов нефтепродуктов нет, герметичность судна не нарушена", - сказал собеседник агентства.

В субботу утром в морской Спасательно-координационный центр во Владивостоке поступило сообщение о взрыве на танкере. Погибли три члена экипажа, тела двух человек найдены. "Поиск производят [водолазное судно] "Ростов Великий", его шлюпка, <…> планируется привлечь средства Государственной инспекции по маломерным судам в порту Находка для обследования береговой черты, водолазы пока не привлечены, - отметили в пресс-службе. - По состоянию на 05:00 мск, обследовано 1,5 км береговой черты и 4 тыс. кв. метров акватории".

Как сообщил ТАСС представитель компании "Наяда", владеющей судном, танкер имеет все документы, разрешающие работу. "Совсем недавно судно проходило ремонт на судоремонтном заводе в Китае. Имеет все необходимые разрешительные документы. Достаточно успешно работало, перевозило нефтепродукты, в частности, на Сахалин и здесь, в портах Приморского края", - сказал собеседник агентства.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации морского транспорта.