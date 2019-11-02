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Пожар в промзоне в Кемерове локализован на площади 800 кв. м

В результате возгорания погиб один человек, еще один пострадал

КЕМЕРОВО, 2 ноября. /ТАСС/. Пожар на двух производственно-складских помещениях в Кемерове локализован на площади 800 квадратных метров. Об этом сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Кемеровской области.

"Пожар локализован на площади порядка 800 квадратных метров", - сообщили в пресс-службе.

Инцидент произошел утром 2 ноября. Огнем поражены здания "Сибирского центра утилизации", который занимается обезвреживанием шахтовых самоспасателей (средство защиты органов дыхания) и регенеративных патронов к ним и предприятие органической химии "Группа цинк финанс". Здания расположены рядом с предприятием "Химпром". В результате ЧП один человек погиб, один пострадал, но госпитализации отказался. СК организовал проверку.

Теги
РоссияКемеровская область
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