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В Крыму пресекли деятельность ОПГ, промышлявших вымогательством

Одного из членов преступной группы задержали с поличным при получении требуемых денежных средств

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноября. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ и МВД пресекли в Крыму деятельность преступной группы, которая специализировалась на вымогательствах, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе управления ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю.

"Установлено, что граждане РФ под надуманным предлогом на протяжении нескольких недель с угрозой применения насилия вымогали у местного жителя принадлежащие ему денежные средства в размере 350 тыс. рублей. При этом мужчину предупредили, что, если он не передаст в установленный срок указанную сумму, ее размер увеличится втрое. 30 октября 2019 года один из членов преступной группы, 1979 г. р., задержан с поличным при получении требуемых денежных средств", - говорится в сообщении.

В отношении него следственными органами МВД по Республике Крым возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное в крупном размере). Санкция статьи предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.

Подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Отмечается, что преступная группа сформирована выходцами из республик Северного Кавказа.

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