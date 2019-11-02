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В Татарстане возбудили уголовное дело из-за массового отравления детей

Шесть из них госпитализированы

КАЗАНЬ, 2 ноября. /ТАСС/. Следователи в Татарстане возбудили уголовное дело по факту отравления детей, размещенных в казанском отеле "Кристалл". Об этом в субботу сообщается на сайте следственного управления СК по республике.

"1 ноября 2019 года в городе Казани 31 ребенок в возрасте от шести до десяти лет (постояльцы отеля "Кристалл") обратился в медицинские учреждения с признаками отравления, шесть из них были госпитализированы. По данному факту следственными органами СК РФ по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности")", - отмечается в сообщении. Все дети, по данным ведомства, воспользовались услугами ресторана отеля, которые предоставляло ООО "Фортепиано".

В пресс-службе Министерства здравоохранения Татарстана ТАСС уточнили, что информация о плохом самочувствии детей в гостинице поступила 1 ноября. На место выехали две бригады станции скорой медицинской помощи. В итоге с жалобами на рвоту и боли в животе обратились 16 детей в возрасте от 7 до 10 лет.

В Республиканскую клиническую инфекционную больницу доставили шесть детей. Троих из них госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. По состоянию на утро 2 ноября состояние детей ближе к удовлетворительному.

Как сообщается на официальном сайте прокуратуры Татарстана, ведомство организовало проверки в связи с размещенной в СМИ информацией о массовом отравлении детей.

По данным управления Роспотребнадзора по Татарстану, информация о наличии симптомов кишечной инфекции у 16 детей поступила в 21:20 мск 1 ноября. Они прибыли в Казань 30-31 октября из регионов РФ для участия в футбольном турнире и разместились в гостинице. По клиническим показаниям госпитализированы трое детей, остальных оставили под медицинским наблюдением в гостинице. "У заболевших и лиц с симптомами заболевания отобран материал для исследования. Все дети, прибывшие на турнир (111 человек, - прим. ТАСС), осмотрены медработниками, лиц с симптомами острой кишечной инфекции не выявлено, установлено медицинское наблюдение", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

В новость были внесены изменения (10:40 мск) - добавлены комментарии прокуратуры и Роспотребнадзора

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