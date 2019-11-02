Поиски члена экипажа танкера "Залив Америка" приостановят на ночь

ВЛАДИВОСТОК, 2 ноября. /ТАСС/. Поиски пропавшего после взрыва на судне члена экипажа танкера "Залив Америка" будут приостановлены на ночь. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе Федерального агентства морского и речного транспорта.

В субботу утром в морской Спасательно-координационный центр во Владивостоке поступило сообщение о взрыве на танкере "Залив Америка". По версии следствия, на танкере произошел хлопок газовоздушной смеси, погибли три члена экипажа. Тела двух человек найдены, третий, сообщалось ранее, утонул на глазах у экипажа, весь день велись поиски его тела, но безрезультатно.

"Формально он считается пропавшим без вести. Поиски будут прерваны на ночь. Оповещение дается проходящим мимо судам на этом участке, но активных поисков ночью не будет", - сообщили в ведомстве.

Сейчас в Находке световой день уже заканчивается, начинает темнеть.

Днем к поискам пропавшего были привлечены [морской водолазное судно] "Ростов Великий", средства Государственной инспекции по маломерным судам. Специалисты обследовали более 1,5 км береговой черты и свыше 4 тыс. кв. метров водной акватории.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации морского транспорта.