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В Кузбассе в ДТП с автобусом погиб человек

Еще двое пострадали

КЕМЕРОВО, 2 ноября. /ТАСС/. Автомобиль Nissan столкнулся с рейсовым автобусом в Кемеровской области в субботу. Один человек погиб, двое пострадали. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

"По предварительным данным, около 06:30 (02:30 мск) водитель автомобиля Nissan, двигаясь со стороны города Кемерово, на 252-м км автодороги Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий - Юрга выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автобусом "Нефаз". В результате водитель автомобиля 1989 года рождения от полученных травм скончался. Две женщины, пассажиры автобуса, получили травмы", - сообщили в пресс-службе.

Автобус совершал рейс из города Ленинск-Кузнецкий в поселок Новый. По факту ДТП проводится расследование.

Теги
РоссияКемеровская область
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