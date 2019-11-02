В Кузбассе в ДТП с автобусом погиб человек

КЕМЕРОВО, 2 ноября. /ТАСС/. Автомобиль Nissan столкнулся с рейсовым автобусом в Кемеровской области в субботу. Один человек погиб, двое пострадали. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

"По предварительным данным, около 06:30 (02:30 мск) водитель автомобиля Nissan, двигаясь со стороны города Кемерово, на 252-м км автодороги Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий - Юрга выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автобусом "Нефаз". В результате водитель автомобиля 1989 года рождения от полученных травм скончался. Две женщины, пассажиры автобуса, получили травмы", - сообщили в пресс-службе.

Автобус совершал рейс из города Ленинск-Кузнецкий в поселок Новый. По факту ДТП проводится расследование.