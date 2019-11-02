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Снегоуборочная машина столкнулась с электричкой в Чувашии

Водитель доставлен в больницу

ТАСС, 2 ноября. Водитель снегоуборочной машины доставлен в больницу в субботу после столкновения с электричкой на железнодорожном переезде в Чувашии. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе управления ГИБДД по республике.

"По предварительным данным, водитель "Камаза", не убедившись в безопасности маневра, выехал на пути, где произошло столкновение с электропоездом. Пассажиров в электричке не было. В результате ДТП водитель снегоуборочной техники получил травмы и доставлен в больницу", - сказала собеседница агентства.

По данным пресс-службы ГИБДД, авария случилась в Канашском районе Чувашии, на трассе Аниш - Чагаси - Верхняя Яндоба в районе перегона, оборудованном светозвуковой сигнализацией. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.

Движение на участке дороги временно приостановлено.

Теги
РоссияЧувашия
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