Суд заключил под стражу охранника детсада в Нарьян-Маре, где убили ребенка

ТАСС, 2 ноября. Городской суд Нарьян-Мара заключил под стражу на два месяца охранника детского сада, где 31 октября был убит шестилетний мальчик.

Убийство ребенка в детсаду в Нарьян-Маре. Главное

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Об этом ТАСС сообщили в региональном следственном управлении СК РФ.

"Сегодня суд арестовал охранника [детского сада] на два месяца", - сообщил представитель управления.

31 октября местный житель Денис Поздеев в состоянии алкогольного опьянения проник на территорию детского сада "Сказка" в Нарьян-Маре и ударил ножом шестилетнего ребенка. Ребенок умер на месте.

В отношении Поздеева возбуждено уголовное дело п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего"). По данным региональной администрации, он состоял на учете у нарколога по алкоголизму, судимостей не имеет.