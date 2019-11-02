Пять районов Сахалинской области окажутся под воздействием циклона

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 ноября. /ТАСС/. Циклон накроет в ближайшие сутки пять районов Сахалинской области - Охинский, Ногликский, Александровск-Сахалинский, Тымовский и Смирныховский. Об этом сообщили журналистам в субботу в пресс-службе регионального Главного управления МЧС России.

"3 ноября на территории Охинского, Ногликского, Александровск-Сахалинского, Тымовского и Смирныховского районов прогнозируются умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, усиление ветра до 22 метров в секунду. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий ухудшения погодных условий, готовы к реагированию", - сообщили в ведомстве.

В администрацию муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлено экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию.