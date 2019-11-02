Два школьника госпитализированы после драки в Ленобласти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноября. /ТАСС/. Следователи проводя проверку по факту полученных колото-резаных ранений школьника, полученных в драке со сверстником в Кудрове в Ленинградской области. Об этом в субботу сообщила пресс-служба областного управления СК РФ.

"Проводится доследственная проверка по факту причинения телесных повреждений в виде колото-резаного ранения 14-летнему юноше. По предварительной информации, вечером 1 ноября 2019 года на одной из улиц города Кудрово произошел конфликт между двумя 14-летними подростками, в ходе которого оба несовершеннолетних получили телесные повреждения. Один - в виде травмы головы и лица, другой - в виде проникающего колото-резаного ранения живота", - говорится в сообщении.

Пострадавшие госпитализированы, их состояние врачи оценивают, как удовлетворительное. Следователи изучат условия проживания и обучения участников конфликта, будет дана оценка деятельности субъектов профилактики правонарушений среди несовершеннолетних.