Власти Москвы и ГИБДД разбираются с ДТП рядом со зданием мэрии

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Мэрия Москвы и ГИБДД разбираются с обстоятельствами наезда на пешехода рядом со зданием горадминистрации. Об этом ТАСС сообщили в субботу в Департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

"1 ноября около 08:30 утра в Вознесенском переулке около дома 21 (рядом с мэрией города - прим. ТАСС) произошло ДТП, в результате которого пешеход получил телесные повреждения. Пострадавший был незамедлительно доставлен в медицинское учреждение, ему оказывается вся необходимая помощь. Во взаимодействии с органами ГИБДД проводится разбирательство данного происшествия", - сказали ТАСС в ведомстве.

Ранее кадры с наездом на пешехода в центре Москвы рядом со зданием мэрии машиной, которая неожиданно стала давать задний ход, появились в телеграм-канале "Baza". Авторы поста в соцсети утверждают, что машина является служебной Audi, но никаких подтверждений этому ни в мэрии, ни в ГИБДД пока нет. Между тем, судя по изображению телеграм-канала, действие происходит на служебной парковке мэрии.

Является ли пострадавший сотрудником мэрии или прохожим - данных также пока нет. В пресс-службе столичного управления ГИБДД сообщили, что еще не обладают информацией о данном происшествии.