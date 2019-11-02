Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Власти Москвы и ГИБДД разбираются с ДТП рядом со зданием мэрии

Пострадавшего пешехода доставили в больницу

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Мэрия Москвы и ГИБДД разбираются с обстоятельствами наезда на пешехода рядом со зданием горадминистрации. Об этом ТАСС сообщили в субботу в Департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

"1 ноября около 08:30 утра в Вознесенском переулке около дома 21 (рядом с мэрией города - прим. ТАСС) произошло ДТП, в результате которого пешеход получил телесные повреждения. Пострадавший был незамедлительно доставлен в медицинское учреждение, ему оказывается вся необходимая помощь. Во взаимодействии с органами ГИБДД проводится разбирательство данного происшествия", - сказали ТАСС в ведомстве.

Ранее кадры с наездом на пешехода в центре Москвы рядом со зданием мэрии машиной, которая неожиданно стала давать задний ход, появились в телеграм-канале "Baza". Авторы поста в соцсети утверждают, что машина является служебной Audi, но никаких подтверждений этому ни в мэрии, ни в ГИБДД пока нет. Между тем, судя по изображению телеграм-канала, действие происходит на служебной парковке мэрии.

Является ли пострадавший сотрудником мэрии или прохожим - данных также пока нет. В пресс-службе столичного управления ГИБДД сообщили, что еще не обладают информацией о данном происшествии.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Самолет МЧС России начал тушение лесных пожаров в Сербии
Ил-76 приступил к тушению труднодоступных очагов огня на горном хребте Стара-Планина
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС