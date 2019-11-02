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В Казани выписали из больницы отравившихся детей

Их состояние оценивается как удовлетворительное

КАЗАНЬ, 2 ноября. /ТАСС/. Медики выписали всех детей, госпитализированных из отеля в Казани. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Об этом в субботу ТАСС сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Информация о недомогании детей в гостинице "Кристалл" поступила 1 ноября. С жалобами на рвоту и боли в животе обратились 16 человек. Бригадами скорой помощи шестеро человек были доставлены в Республиканскую клиническую инфекционную больницу Минздрава Татарстана (РКИБ МЗ РТ), троих из них госпитализировали.

"На 13:00 мск 2 ноября трое госпитализированных детей были выписаны. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Врачами РКИБ МЗ РТ даны все необходимые рекомендации", - сказала собеседница агентства.

Следственные органы СК РФ по Татарстану возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). По информации регионального управления Роспотребнадзора, дети прибыли из регионов РФ для участия в футбольном турнире.

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РоссияТатарстан
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