Житель Саратова задержал мужчину, пытавшегося затащить его дочь в машину

ТАСС, 2 ноября. Полицейские в Саратове инициировали проверку в отношении мужчины, который якобы пытался затащить девочку в автомобиль, но был задержан ее отцом. Об этом в субботу ТАСС сообщили в пресс-службе главного управления МВД по Саратову.

"В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего. Будет дана процессуальная оценка действиям задержанного", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, в Саратове в полицию поступило заявление от матери 9-летней девочки. Со слов женщины, днем 1 ноября на пересечении улиц Автобусная и Мостовая ее дочь пытался затащить в автомобиль неизвестный мужчина. Девочка смогла вырваться и убежать домой, она рассказала о случившемся родителям. Мужчину задержал отец ребенка.

На место инцидента выехала следственно-оперативная группа. Задержанный - ранее судимый за кражи 30-летний мужчина - был доставлен в отдел полиции.