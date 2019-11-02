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Обвиняемый во взятке от поставщика космодрома Плесецк арестован в Петербурге

Его обвиняют в незаконном получении более 1,5 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноября. /ТАСС/. Приморский районный суд Петербурга в субботу заключил под стражу заместителя начальника второго отдела регионального управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Михаила Александрова. Об этом журналистам сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в следственных органах сообщал, что сотрудники управления ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области, задержанные по делу о взятках, получали деньги за покровительство от одного из совладельцев компании "ТД "Альфацем" (как сообщается на ее официальном сайте, компания являлась поставщиком стройматериалов для космодрома Плесецк и построенного к ЧМ-2018 стадиона в Петербурге).

"Приморский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Михаила Александрова", - отмечается в сообщении пресс-службы судов Петербурга.

Мера пресечения избрана до 29 декабря 2019 года. Свою вину в получении взяток Александров не признал. По данным источника в следственных органах, из материалов дела следует, что бывший подчиненный Александрова в июне этого года получил 450 тысяч рублей взятки от одного из совладельцев компании "ТД "Альфацем" за общее покровительство и непривлечение к ответственности за административные правонарушения, совершенные водителями фирмы. Часть взятки предназначалась для Александрова, но подчиненный не успел передать ему все деньги, так как был задержан.

В уголовном деле в отношении Александрова фигурирует три эпизода получения взяток на общую сумму свыше 1,5 млн рублей. Эти деньги передавались ему в разное время и от разных лиц. По официальным данным СК, уголовное дело расследуется по факту получения должностными лицами взяток в особо крупном размере с предпринимателей, осуществляющих грузоперевозки.

Компания "ТД "Альфацем" специализируется на поставках нерудных материалов, цемента и железобетонных изделий, она поставляла строительные материалы при выполнении работ на территории космодрома Плесецк в Архангельской области, стадионе на Крестовском острове Санкт-Петербурга, а также на других стратегических объектах, следует из данных на сайте компании. По сведениям системы СПАРК, Управление ГИБДД ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области осуществляло последнюю проверку Альфацем" летом 2017 года - проверялось соблюдение компанией требований нормативно-правовых актов, действующих в сфере безопасности дорожного движения.

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