Трое детей провалились под лед в Башкирии

ТАСС, 2 ноября. Дети провалились под лед в Башкирии. Один из них погиб, двоих доставили в медучреждение. Об этом в субботу говорится в распространенном сообщении пресс-службы главного управления МЧС по республике.

"В субботу в 15:43 (13:43 мск) поступило сообщение о том, что на Малом озере села Байгильдино Нуримановского района под лед провалились трое детей. Детям оказана первая помощь, двое детей - 2016 и 2014 годов рождения - доставлены в больницу. К сожалению, одного ребенка 2012 года рождения спасти не удалось", - говорится в сообщении.

Соседи заметили детей на озере, о чем сразу узнали родители. На место происшествия направили сотрудников МЧС России, медиков и полицейских, представителей администрации. По прибытии установлено, что троих детей вытащил из воды отец. С родителями детей работает психолог, уточнили в пресс-службе ведомства.