Жительница Приморья получила травму от взрыва неизвестного предмета, поднятого ею с земли

ВЛАДИВОСТОК, 2 ноября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов во Владивостоке выясняют обстоятельства получения травмы женщиной, которая подняла с земли неизвестный предмет, после чего раздался хлопок. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе Управления МВД по Приморскому краю.

"В отдел полиции № 2 УМВД России по городу Владивосток поступило сообщение о том, что в районе улицы 50 лет ВЛКСМ 61-летняя женщина подняла с земли неустановленный предмет, после чего раздался хлопок", - сообщили в пресс-службе.

В результате инцидента пострадавшая получила травму руки и была госпитализирована. Правоохранительные органы начали проверку, выясняются обстоятельства произошедшего.