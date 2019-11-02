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Жительница Приморья получила травму от взрыва неизвестного предмета, поднятого ею с земли

61-летняя женщина получила травму руки и была госпитализирована

ВЛАДИВОСТОК, 2 ноября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов во Владивостоке выясняют обстоятельства получения травмы женщиной, которая подняла с земли неизвестный предмет, после чего раздался хлопок. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе Управления МВД по Приморскому краю.

"В отдел полиции № 2 УМВД России по городу Владивосток поступило сообщение о том, что в районе улицы 50 лет ВЛКСМ 61-летняя женщина подняла с земли неустановленный предмет, после чего раздался хлопок", - сообщили в пресс-службе.

В результате инцидента пострадавшая получила травму руки и была госпитализирована. Правоохранительные органы начали проверку, выясняются обстоятельства произошедшего.

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РоссияПриморский край
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