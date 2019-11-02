Мальчик, погибший в детскому саду "Сказка", похоронен в Нарьян-Маре

31 октября 36-летний местный житель Денис Поздеев в состоянии алкогольного опьянения проник на территорию детского сада "Сказка" в Нарьян-Маре и ударил ножом ребенка. Мальчик скончался на месте.

ТАСС, 2 ноября. Шестилетний мальчик, погибший в детском саду "Сказка" 31 октября, похоронен в субботу на городском кладбище в Нарьян-Маре. О этом ТАСС рассказала уполномоченная по правам ребенка в Ненецком автономном округе Галина Гуляева.

"Мальчика похоронили, похороны прошли в полной тишине, люди плакали", - рассказала собеседница агентства.

Вместе с родственниками погибшего ребенка на церемонии находилась психолог, которая оказывает помощь и уже наладила контакт с семьей.

Расходы по организации прощания и похорон взяла на себя администрация Ненецкого автономного округа. В связи с трагедией в регионе до 4 ноября включительно отменены все развлекательные мероприятия. На территории детского сада, где погиб ребенок, возник стихийный мемориал, куда жители несут цветы и игрушки.

Уполномоченная по правам ребенка в Ненецком автономном округе рассказала ТАСС, что мальчик рос в полной, благополучной семье. Его сестра учится в четвертом классе школы.