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Пожар привел к эвакуации около 11 тыс. человек на юге Калифорнии

Огонь охватывает территорию общей площадью 3,532 тыс. га

НЬЮ-ЙОРК, 2 ноября. /ТАСС/. Власти провели эвакуацию 10,888 тыс. жителей из-за сильного природного пожара в Санта-Паула в округе Вентура на юге штата Калифорния. Об этом сообщила в субботу пожарная служба Вентуры.

По ее данным, огонь охватывает территорию общей площадью 3,532 тыс. га. Возгорание уничтожило три постройки и угрожает 1,8 тыс. домов.

В борьбе с огнем участвуют 1300 человек, задействованы 191 пожарная машина, 8 вертолетов, 22 бульдозера. Пожар, начавшийся 31 октября, пока локализован на 20%.

По данным пожарной службы Калифорнии, на территории штата насчитывается восемь очагов крупных природных пожаров.

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