Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

В Москве застрелили главу центра противодействия экстремизму МВД РФ по Ингушетии

Полиция ищет стрелявшего
Описание
© Артем Геодакян/ТАСС, архив

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Руководитель центра противодействия экстремизму МВД РФ по Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев застрелен на западе Москвы, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"На улице Академика Анохина застрелен глава центра противодействия экстремизму МВД РФ по Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что около 18:30 поступило сообщение о стрельбе в районе дома 2, корпус 1, на улице Академика Анохина. Были ранены два человека, оба они мертвы.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, в январе 2019 года на Эльджаркиева уже было совершено покушение. Когда он на автомобиле возвращался из Чечни в Ингушетию, его машину обстреляли из автоматов. В результате тяжелые ранения получили трое полицейских, ехавшие в машине вместе с Эльджаркиевым, сам он не пострадал.

Теги
Ингушетия
Реклама на ТАСС
В Пакистане назвали причину пожара в поезде, унесшего жизни 73 человек
Возгорание произошло после того, как пассажиры начали готовить завтрак
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС