Начальник столичной полиции выехал на место убийства двух человек на западе Москвы

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Начальник ГУ МВД России по Москве Олег Баранов и начальник Главного управления по противодействию экстремизму (ГУПЭ) МВД России Олег Ильиных выехали на место убийства двух человек на западе Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Баранов и Ильиных выехали на место", - сказал собеседник агентства.

Он также сообщил, что убитый начальник ЦПЭ МВД по Ингушетии находился в Москве не в командировке. "Он приехал в Москву по своим делам в свободное от службы время", - сказал источник.