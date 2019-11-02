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Начальник столичной полиции выехал на место убийства двух человек на западе Москвы

Убитый начальник ЦПЭ МВД по Ингушетии находился в Москве в свободное от службы время

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Начальник ГУ МВД России по Москве Олег Баранов и начальник Главного управления по противодействию экстремизму (ГУПЭ) МВД России Олег Ильиных выехали на место убийства двух человек на западе Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Баранов и Ильиных выехали на место", - сказал собеседник агентства.

Он также сообщил, что убитый начальник ЦПЭ МВД по Ингушетии находился в Москве не в командировке. "Он приехал в Москву по своим делам в свободное от службы время", - сказал источник.

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Источник: убийство начальника ЦПЭ Ингушетии является заказным
Киллеру был известен маршрут передвижения жертвы, сообщил собеседник ТАСС в правоохранительных органах
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