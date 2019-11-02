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Полиция в Оренбурге разыскивает пропавшую девочку-подростка

Последний раз она вышла на связь в районе остановки общественного транспорта

ТАСС, 2 ноября. Полицейские в Оренбурге разыскивают пропавшую жительницу города Соль-Илецк 2006 года рождения. Об этом в субботу журналистам сообщили в пресс-службе управления МВД России по Оренбургской области.

"Сотрудниками отдела полиции 4 МУ МВД России "Оренбургское" разыскивается без вести пропавшая несовершеннолетняя <...>, 2006 года рождения, проживающая в городе Соль-Илецк, которая последний раз выходила на связь 2 ноября 2019 года около 15:00 часов (13:00 мск), находясь в районе остановки общественного транспорта "Факел", расположенной по проспекту Парковому города Оренбурга, и до настоящего времени ее местонахождение не установлено", - говорится в сообщении.

Пропавшей на вид 12-13 лет, ее рост - 120-130 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы русые и прямые до плеч. На девочке были красные шапка и куртка, штаны черного цвета, белые кроссовки.

Теги
Оренбургская область
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