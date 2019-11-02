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В Пакистане назвали причину пожара в поезде, унесшего жизни 73 человек

Возгорание произошло после того, как пассажиры начали готовить завтрак

ИСЛАМАБАД, 2 ноября. /ТАСС/. Пожар в поезде, в результате которого погибли 73 человека, произошел в результате взрыва газового баллона. На это указывают итоги расследования, проведенного оператором железнодорожного транспорта Пакистана, передает в субботу газета Doon.

"Было установлено, что возгорание произошло после того, как некоторые пассажиры эконом-класса начали готовить завтрак", - рассказал исполнительный директор "Пакистанских железных дорог" Айджаз Ахмад Буриро. "Первоначальный отчет о происшествии был получен в субботу, детальные итоги расследования будут подготовлены к 20 ноябрю", - добавил Буриро.

31 октября в следовавшем из города Карачи в город Равалпинди поезде в результате взрыва газового баллона произошел пожар. По предварительным данным, погибло более 73 человек, свыше 40 ранены.

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