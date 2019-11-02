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Источник: убийство начальника ЦПЭ Ингушетии является заказным

Киллеру был известен маршрут передвижения жертвы, сообщил собеседник ТАСС в правоохранительных органах

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Убийство в Москве начальника Центра по борьбе с экстремизмом Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева носит заказной характер. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"По первоначальной версии, это убийство было заранее спланировано и имеет признаки заказного", - сказал источник.

Он отметил, что убийство было тщательно спланировано и продумано, а киллеру был известен маршрут передвижения жертвы.

"Сам Эльджаркиев был в Москве по личным делам. Это не служебная командировка", - отметил собеседник агентства.

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