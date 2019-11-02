Источник: убийство начальника ЦПЭ Ингушетии связано с его служебной деятельностью

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Убийство начальника Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) Ингушетии на западе Москвы является заказным и связано с его служебной деятельностью. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Рассматриваются все возможные версии убийства, приоритетная из них связана со служебной деятельностью. У начальника ЦПЭ МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева был конфликт с религиозными экстремистскими группировками республики", - сказал источник.

Он отметил, что ранее Эльджаркиеву, который находился в столице по личным делам, и его семье неоднократно угрожали.

По словам источника в правоохранительных органах, убийца применил оружие, вероятно, импортного производства. "Убийца всего сделал не менее девяти выстрелов в главу ЦПЭ МВД Ингушетии и его брата. В обоймы большинства отечественных пистолетов, ... в том числе ПМ или ТТ входит всего 8 патронов. В данном же случае стрелявший явно не беспокоился, что патроны кончатся. Вероятно, он использовал пистолет Стечкина, Ярыгина или оружие импортного производства. Следствие устанавливает это обстоятельство", - сказал собеседник агентства.

В правоохранительных органах также сообщили, что в январе 2019 года на Эльджаркиева уже было совершено покушение: когда он на автомобиле возвращался из Чечни в Ингушетию, его машину обстреляли из автоматов. В результате тяжелые ранения получили трое полицейских, ехавших в машине вместе с Эльджаркиевым, сам он не пострадал.