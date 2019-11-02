Полиция разыскивает троих мужчин после убийства в Москве начальника ЦПЭ Ингушетии

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Полиция ведет розыск трех мужчин после убийства начальника Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева на западе Москвы. Правоохранительные органы составили словесный портрет стрелявшего, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Идет розыск трех мужчин, составлен словесный портрет киллера", - сказал собеседник агентства, отметив, что сейчас идет работа с записями видеокамер.

Эльджаркиева и его брата застрелил неизвестный в субботу вечером на улице Академика Анохина, преступник скрылся на иномарке. Введены планы "Перехват" и Вулкан". По данным источника, нападавший сделал не менее 10 выстрелов.

По словам источника, Эльджаркиев находился в Москве по личным делам. Приоритетная версия убийства связана с его служебной деятельностью. СК РФ возбудил уголовное дело по ч. 2. ст. 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц").

В правоохранительных органах также сообщили, что в январе 2019 года на Эльджаркиева уже было совершено покушение: когда он на автомобиле возвращался из Чечни в Ингушетию, его машину обстреляли из автоматов. В результате тяжелые ранения получили трое полицейских, ехавших в машине вместе с Эльджаркиевым, сам он не пострадал.