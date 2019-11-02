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Предполагаемый убийца начальника ЦПЭ Ингушетии бросил машину у метро на юго-западе Москвы

Автомобиль осматривают криминалисты, киллер и его сообщники скрылись

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Предполагаемый убийца начальника Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии бросил автомобиль возле метро "Университет", сейчас его осматривают криминалисты. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Брошенный автомобиль BMW обнаружен возле метро "Университет", сейчас там работают следователи и криминалисты. Киллер и его сообщники скрылись. Возможно пересели на другую машину. Сейчас просматриваются камеры видеонаблюдения, чтобы установить их маршрут", - сказал источник.

Руководитель центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев и его брат были расстреляны на улице Академика Анохина на западе столицы в субботу вечером. Убийца выстрелил в них около 10 раз и скрылся на автомобиле, для розыска которого введены планы "Перехват" и Вулкан".

По словам источника, Эльджаркиев находился в Москве по личным делам, это была не служебная командировка. Приоритетная версия убийства связана с его служебной деятельностью. СК РФ возбудил уголовное дело по ч. 2. ст. 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц").

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