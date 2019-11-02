Источник: убийца главы ЦПЭ МВД Ингушетии предположительно использовал пистолет "Глок"

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Мужчина, застреливший главу Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, применил пистолет "Глок" австрийского производства. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"По предварительным данным, у злоумышленника был "Глок". Этот вывод можно сделать по гильзам и пулям, найденным на месте преступления. В настоящее время пистолет не найден",- сказал собеседник агентства.

Руководитель центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев и его брат были расстреляны на улице Академика Анохина на западе столицы в субботу вечером. Убийца выстрелил в них около 10 раз и скрылся на автомобиле, для розыска которого введены планы "Перехват" и Вулкан".

По словам источника, Эльджаркиев находился в Москве по личным делам, это была не служебная командировка. Приоритетная версия убийства связана с его служебной деятельностью. СК РФ возбудил уголовное дело по ч. 2. ст. 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц").