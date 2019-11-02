Источник: подозреваемые в убийстве начальника ЦПЭ Ингушетии скрылись из Москвы

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Подозреваемым в убийстве начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата на западе Москвы удалось покинуть столицу, сообщил ТАСС осведомленный источник в оперативной группе по расследованию убийства.

"Подозреваемые скрылись. Оперативные мероприятия по горячим следам результатов не принесли, - сказал он. - Задействованы коллеги из соседних областей, информация до них доведена".

Кроме того, задействованы подразделения транспортной полиции. "Активно отрабатываются ж/д и автовокзалы, частные автоперевозчики, на федеральных автотрассах усилены посты ГИБДД", - добавил он.

Эльджаркиева и его брата застрелил неизвестный в субботу вечером на улице Академика Анохина. По данным источника в правоохранительных органах, убийца выстрелил в них около 10 раз и скрылся на автомобиле, для розыска которого были введены планы "Перехват" и Вулкан". Машину нашли у метро на юго-западе столицы.

По словам источника, Эльджаркиев находился в Москве по личным делам. Приоритетная версия убийства связана с его служебной деятельностью. СК РФ возбудил уголовное дело по ч. 2. ст. 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц").

В правоохранительных органах также сообщили, что в январе 2019 года на Эльджаркиева уже было совершено покушение: когда он на автомобиле возвращался из Чечни в Ингушетию, его машину обстреляли из автоматов. Он не пострадал.