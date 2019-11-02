МВД: в Москве действует специальный план для задержания убийцы начальника ЦПЭ Ингушетии

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Специальный план для розыска и задержания убийцы начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата в Москве. Об этом сообщил журналистам представитель Главного управления МВД по Москве Юрий Титов.

"В Москве введен специальный план, направленный на розыск и раскрытие преступления", - сказал он.

По словам Титова, стрельбу вел один человек. "Сегодня вечером во дворе дома на улице Анохина неизвестный произвел несколько выстрелов в двоих мужчин, один из погибших - начальник ЦПЭ Ингушетии, второй - его брат", - сказал представитель московской полиции.

На месте убийства продолжает работать следственно-оперативная группа.

Как передает корреспондент ТАСС, на месте происшествия находятся начальник Главного управления ГУ МВД по Москве Олег Баранов, и.о. руководителя Главного следственного управления СК по Москве Андрей Стрижов, начальник Главного управления противодействия экстремизму МВД России Олег Ильиных. К расследованию подключены оперативники Главного управления уголовного розыска МВД и сотрудники ФСБ России.