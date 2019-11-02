Микроавтобус с детьми столкнулся с легковушкой в Самарской области

ТАСС, 2 ноября. Микроавтобус, перевозивший детей, столкнулся с легковым автомобилем в Самарской области, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

"Сегодня на подъезде к селу Елховка в Самарской области произошло столкновение микроавтобуса Iveco и Lada Largus, после чего восемь несовершеннолетних и один сопровождающий (пассажиры микроавтобуса - прим. ТАСС) были доставлены в медицинское учреждение. Помощь им медицинская не требовалась", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, в легковушке находились шесть человек, предположительно, один из них пострадал.