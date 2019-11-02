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Более 7 тыс. жителей Калмыкии остались без газа из-за аварии

При проведении земляных работ была повреждена газовая полиэтиленовая труба высокого давления

ЭЛИСТА, 2 ноября. /ТАСС/. Повреждение межпоселкового газопровода в Кетченеровском районе Калмыкии привело к отключению газоснабжения более 7 тыс. жителей восьми населенных пунктов региона, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике.

"Сегодня в 20:10 мск поступило сообщение о порыве межпоселкового газопровода в Кетченеровском районе республики. При проведении земляных работ была повреждена газовая полиэтиленовая труба высокого давления диаметром 225 мм. Без газа остались восемь населенных пунктов. Это порядка 800-900 домов, более 7000 человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что завершить аварийно-восстановительные работы планируется к 05:00 3 ноября.

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Калмыкия
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