Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Найденная на юго-западе Москвы машина не имеет отношения к убийце начальника ЦПЭ Ингушетии

К убийству может быть причастна группа лиц, но стрелявший был один, полагают в правоохранительных органах

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Автомобиль BMW, обнаруженный возле одной из станций метро на юго-западе Москвы, не имеет отношения к убийце начальника Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"По результатам оперативных мероприятий установлено, что данный автомобиль не имеет отношения к преступлению. Он возвращен владельцу, который появился в момент следственных действий с машиной", - сказал источник. Он добавил, что иномарку не угоняли, в преступных целях она не использовалась.

"Сейчас продолжается комплекс оперативно-разыскных мероприятий", - сказали в правоохранительных органах.

Вместе с тем, другой источник сообщил, что подозреваемым в убийстве удалось покинуть столицу. По информации правоохранительных органов, к убийству может быть причастна группа лиц, но стрелявший был один.

Эльджаркиева и его брата застрелил неизвестный в субботу вечером на улице Академика Анохина. По данным источника в правоохранительных органах, убийца выстрелил в них около 10 раз, произведя контрольные выстрелы в головы своих жертв.

По словам источника, Эльджаркиев находился в Москве по личным делам. Приоритетная версия убийства связана с его служебной деятельностью. СК РФ возбудил уголовное дело по ч. 2. ст. 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц"). В правоохранительных органах также сообщили, что в январе 2019 года на Эльджаркиева уже было совершено покушение: когда он на автомобиле возвращался из Чечни в Ингушетию, его машину обстреляли из автоматов. Он не пострадал.

Реклама на ТАСС
Один человек пострадал при взрыве газа в доме в Челябинской области
Строительные конструкции здания не повреждены
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС