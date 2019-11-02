Найденная на юго-западе Москвы машина не имеет отношения к убийце начальника ЦПЭ Ингушетии

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Автомобиль BMW, обнаруженный возле одной из станций метро на юго-западе Москвы, не имеет отношения к убийце начальника Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"По результатам оперативных мероприятий установлено, что данный автомобиль не имеет отношения к преступлению. Он возвращен владельцу, который появился в момент следственных действий с машиной", - сказал источник. Он добавил, что иномарку не угоняли, в преступных целях она не использовалась.

"Сейчас продолжается комплекс оперативно-разыскных мероприятий", - сказали в правоохранительных органах.

Вместе с тем, другой источник сообщил, что подозреваемым в убийстве удалось покинуть столицу. По информации правоохранительных органов, к убийству может быть причастна группа лиц, но стрелявший был один.

Эльджаркиева и его брата застрелил неизвестный в субботу вечером на улице Академика Анохина. По данным источника в правоохранительных органах, убийца выстрелил в них около 10 раз, произведя контрольные выстрелы в головы своих жертв.

По словам источника, Эльджаркиев находился в Москве по личным делам. Приоритетная версия убийства связана с его служебной деятельностью. СК РФ возбудил уголовное дело по ч. 2. ст. 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц"). В правоохранительных органах также сообщили, что в январе 2019 года на Эльджаркиева уже было совершено покушение: когда он на автомобиле возвращался из Чечни в Ингушетию, его машину обстреляли из автоматов. Он не пострадал.