Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Один человек погиб и трое пострадали в ДТП в Новой Москве

Водитель "Нивы" не справился с управлением

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Автомобиль "Нива" вылетел в кювет и перевернулся в результате ДТП в Новой Москве, погиб один человек, трое пострадали. Об этом ТАСС сообщили в столичном управлении ГИБДД.

"В Новой Москве на территории поселка Шишкин лес в произошло ДТП. Водитель, управляя автомобилем ВАЗ 2121 "Нива", не справился с управлением, после чего слетел в кювет. В результате один человек погиб и трое пострадали, все пострадавшие госпитализированы", - сказали в Госавтоинспекции.

На месте работают инспекторы ДПС, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Реклама на ТАСС
Один человек пострадал при взрыве газа в доме в Челябинской области
Строительные конструкции здания не повреждены
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС