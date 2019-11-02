Один человек погиб и трое пострадали в ДТП в Новой Москве

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Автомобиль "Нива" вылетел в кювет и перевернулся в результате ДТП в Новой Москве, погиб один человек, трое пострадали. Об этом ТАСС сообщили в столичном управлении ГИБДД.

"В Новой Москве на территории поселка Шишкин лес в произошло ДТП. Водитель, управляя автомобилем ВАЗ 2121 "Нива", не справился с управлением, после чего слетел в кювет. В результате один человек погиб и трое пострадали, все пострадавшие госпитализированы", - сказали в Госавтоинспекции.

На месте работают инспекторы ДПС, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.