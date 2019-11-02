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Обновлено 

Один человек пострадал при взрыве газа в доме в Челябинской области

Строительные конструкции здания не повреждены

ТАСС, 2 ноября. Один человек пострадал при взыве газа, который произошел в жилом доме в городе Карабаше в Челябинской области. Он получил незначительные ожоги, говорится в сообщении, размещенном на сайте ГУ МЧС по Челябинской области.

Ранее в экстренных службах сообщали, что в результате ЧП пострадали три человека, включая ребенка.

"2 ноября в 21:54 мск поступило сообщение о взрыве газовоздушной смеси без последующего возгорания в квартире на четвертом этаже жилого дома по адресу: г. Карабаш, улица Металлургов, дом 13. В этот момент в квартире находилось три человека, в том числе один ребенок 2010 года рождения. В результате происшествия женщина получила незначительные ожоги и направлена в медицинское учреждение города", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в квартире повреждено остекление, несущие конструкции жилого дома не пострадали. Из подъезда эвакуирован 21 человек, в том числе трое детей. После осмотра жилых конструкций жителям подъезда разрешили вернуться в свои квартиры. Причина ЧП устанавливается.

В новость внесены изменения (0:43 мск) - уточнено количество пострадавших, добавлены подробности. 

Теги
РоссияЧелябинская область
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