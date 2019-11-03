Что известно об убийстве главы Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии

На западе Москвы 2 ноября был застрелен руководитель Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев.
- Около 18:30 поступило сообщение о стрельбе в районе дома 2, корпус 1, на улице Академика Анохина. В результате инцидента погибли два человека.
- Вторым погибшим оказался брат Эльджаркиева.
- По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, нападавший сделал не менее 10 выстрелов. Его пока не удалось задержать. Собеседник ТАСС утверждает, что убийство Ибрагима Эльджаркиева носит заказной характер и связано с его служебной деятельностью.
- Также источник рассказал, что Эльджаркиев был в Москве по личным делам, целью его поездки не была служебная командировка.
- По информации правоохранительных органов, к убийству может быть причастна группа лиц, но стрелявший был один.
- СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц").