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Расследование убийства главы Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии

Что известно об убийстве главы Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии

© Максим Григорьев/ТАСС

На западе Москвы 2 ноября был застрелен руководитель Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев.

  • Около 18:30 поступило сообщение о стрельбе в районе дома 2, корпус 1, на улице Академика Анохина. В результате инцидента погибли два человека.
  • Вторым погибшим оказался брат Эльджаркиева.
  • По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, нападавший сделал не менее 10 выстрелов. Его пока не удалось задержать. Собеседник ТАСС утверждает, что убийство Ибрагима Эльджаркиева носит заказной характер и связано с его служебной деятельностью.
  • Также источник рассказал, что Эльджаркиев был в Москве по личным делам, целью его поездки не была служебная командировка.
  • По информации правоохранительных органов, к убийству может быть причастна группа лиц, но стрелявший был один.
  • СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц").
Теги
РоссияИнгушетияРасследование убийства главы Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии
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