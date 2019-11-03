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Расследование убийства главы Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии
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СК заявил, что убийство начальника ЦПЭ Ингушетии совершено группой лиц

К расследованию уголовного дела подключились криминалисты центрального аппарата Следственного комитета РФ
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© Максим Григорьев/ТАСС

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Следственный комитет РФ квалифицировал убийство начальника центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева как совершенное группой лиц по предварительному сговору. Криминалисты центрального аппарата Следственного комитета РФ подключились к расследованию уголовного дела. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

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Что известно об убийстве главы Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. п. "а", "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц"), ч. 2 ст. 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия"), - сообщила журналистам официальный представитель СК Светлана Петренко. - В пункте "Ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ идет речь об убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой".

Также она добавила, что председатель СК Александр Бастрыкин поручил следователям-криминалистам и экспертам центрального аппарата ведомства оказать практическую помощь в расследовании данного уголовного дела. По ее словам, неизвестный во дворе дома на улице академика Анохина в Москве произвел не менее 10 выстрелов из огнестрельного оружия в начальника ЦПЭ Ингушетии и его брата. Сейчас следователи устанавливают все версии и мотивы убийства. Ход расследования находится на контроле в центральном аппарате СК.

Теги
Бастрыкин, Александр ИвановичРоссияИнгушетияРасследование убийства главы Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии
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