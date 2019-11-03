Открытое горение на складе в Жуковском ликвидировано

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в Жуковском. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе МЧС РФ.

"В 08:15 мск - ликвидация открытого горения на площади 1750 кв. м", - сказали в министерстве.

Ранее источник ТАСС в экстренных службах сообщал о площади возгорания в 3,5 тыс. кв. м. По данным собеседника агентства, на складе хранились товары одного из онлайн-магазинов.

Сигнал о возгорании склада на Кооперативной улице в городском округе Жуковский поступил в 04:14 мск. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения существовала угроза распространения огня на соседние склады. Пожару присвоен повышенный ранг сложности. Пострадавших нет.