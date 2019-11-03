Сотрудники МВД проверяют девять человек на причастность к убийству главы ЦПЭ Ингушетии

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Девять человек проверяются на причастность к убийству начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"На причастность к совершению этого тяжкого преступления в рамках оперативно-разыскных мероприятий сотрудники МВД проверяют причастность девяти человек", - сказал источник.

Эльджаркиев и его родной брат, проживающий в Москве, были убиты 2 ноября. Как сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко, убийца выстрелил в них не менее 10 раз. Источник в правоохранительных органах сообщил, что стрелявший произвел контрольные выстрелы в головы своих жертв. Оперативники считают, что это преступление было тщательно спланировано и имеет признаки заказного.

В розыск были объявлены три человека. По предварительным данным, они смогли уехать из Москвы. По словам источника, Эльджаркиев находился в Москве по личным делам. Приоритетная версия убийства связана с его служебной деятельностью.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Его расследование поставлено на контроль в центральном аппарате СК России. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил следователям-криминалистам и экспертам центрального аппарата ведомства оказать практическую помощь в расследовании уголовного дела.