Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Расследование убийства главы Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии
Обновлено 

Сотрудники МВД проверяют девять человек на причастность к убийству главы ЦПЭ Ингушетии

По данным оперативников, преступление было тщательно спланировано и имеет признаки заказного

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Девять человек проверяются на причастность к убийству начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

На эту тему
Что известно об убийстве главы Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии

"На причастность к совершению этого тяжкого преступления в рамках оперативно-разыскных мероприятий сотрудники МВД проверяют причастность девяти человек", - сказал источник.

Эльджаркиев и его родной брат, проживающий в Москве, были убиты 2 ноября. Как сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко, убийца выстрелил в них не менее 10 раз. Источник в правоохранительных органах сообщил, что стрелявший произвел контрольные выстрелы в головы своих жертв. Оперативники считают, что это преступление было тщательно спланировано и имеет признаки заказного.

В розыск были объявлены три человека. По предварительным данным, они смогли уехать из Москвы. По словам источника, Эльджаркиев находился в Москве по личным делам. Приоритетная версия убийства связана с его служебной деятельностью.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Его расследование поставлено на контроль в центральном аппарате СК России. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил следователям-криминалистам и экспертам центрального аппарата ведомства оказать практическую помощь в расследовании уголовного дела.

Теги
РоссияРасследование убийства главы Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии
Реклама на ТАСС
В МВД сообщили, что взорвавшимся в руках жительницы Приморья предметом оказалась петарда
По данному факту проводится проверка
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС